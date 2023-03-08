Havza Sosyal Hizmetler Merkezinden afetzede kadınlara yönelik program

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SAMSUN (AA) - Havza Sosyal Hizmetler Merkezinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye gelen kadınlara yönelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Merkezin binasında düzenlenen programda afetzede kadınlar, merkez müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ile Kadınlar Günü için hazırlanan pastayı kesti. Programda kadınlara çiçek de verildi.

Program kapsamında afetzede çocuklar için de yüz boyama ve film gösterimi etkinliği gerçekleştirildi.

Güvendi, kadınların birlik, beraberlik ve dayanışmasının sembolü olan Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Afetzede kadınlarımızın günlük yaşama adapte olmaları sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir program düzenledik. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak temel ilkemizdir. Gelecek nesillerimize karşı en temel sorumluluğumuz, toplumsal cinsiyet adaletini gerçekleştirmektir." dedi.





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