Vezirköprü'de öğrenciler depremzedeler yararına kermes düzenledi

SAMSUN (AA) - Samsun'da Vezirköprü Köprülüler Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına kermes düzenledi.

Evlerinde yaptıkları yiyecekleri okul bahçesinde satışa sunan öğrenciler, elde ettikleri geliri depremzedelere bağışlayacaklarını ifade etti.

Vezirköprü Merkez Kur'an Kursu öğrencisi Hakkı Arslan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Köprülüler Anadolu Lisesi öğrencilerinden Berre Kozak, depremde kiminin yakınlarını kaybettiğini, kiminin evinin yıkıldığını söyledi.



Ülkenin bir ferdi olarak herkesin üzerine düşeni en güzel şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kozak, "Deprem her ne kadar üzüntü ve keder getirdiyse de aynı zamanda aramızda dayanışma ve birlik duygusunu da geliştirdi. Millet olarak birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu gözler önüne serdi. Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması dileklerimle millet olarak başımız sağ olsun." ifadelerini kulandı.

Kermese Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, CHP Vezirköprü İlçe Başkanı Onur Bayburtlu ile vatandaşlar katıldı.



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