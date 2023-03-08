Havza'nın tek kadın muhtarına Dünya Kadınlar Günü kutlaması

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SAMSUN (AA) - Havza Muhtarları Derneği tarafından Havza'nın tek kadın muhtarı olan Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen programda Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Bülent Çalışkan tarafından misafir edilen Çelik'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Şahin, hayatın her alanında ve anında kadınların emeği olduğunu vurgulayarak, "Annemiz, eşimiz, kardeşlerimiz olan kadınlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kadınlarımızın istedikleri her işte başarılı olacaklarının en büyük örneklerinden biri, muhtarımız Sevil Çelik kardeşimizdir. Muhtarımız Sevil Çelik'in şahsında tüm kadınlarımızın günlerini kutlarım." dedi.

Çelik ise kadının her işi başarabilecek güçte olduğuna işaret ederek, "Önemli olan kendimize inanmak ve güvenmek. Gerisi kendiliğinden geliyor. Ben kendime inancım ve güvenim sayesinde bugün bir mahallenin muhtarlığını yapmaktayım." ifadesini kullandı.





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