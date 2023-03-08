Bafra Belediye Başkanı Kılıç, kadın çalışanlara karanfil verdi

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Kılıç, eşi Asuman Kılıç ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu ile Bafra Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezinde açılan Engelli Koordinasyon Merkezi’ndeki el sanatları kursu ve Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde yer alan aşçılık kursundaki kadınlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde kadınlara karanfil veren ve günlerini kutlayan Kılıç, toplumun dönüşmesinde ve gelişmesinde kadınların öncülük yaptığını söyledi.



Kadının olduğu yerde umut olduğunu belirten Kılıç, "Güçlü kadın yapısının olduğu toplum, her zaman güçlüdür. Öz güven içinde yaşamalarını sağlamak zorundayız. Bu vesileyle çalışma arkadaşlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."" dedi.

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