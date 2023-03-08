Samsun'da okul sporları ragbi il birinciliği müsabakaları yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde okul sporları ragbi il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

Bafra Şehir Stadı'nda yapılan müsabakalarına erkekler ve kadınlarda altışar takım katıldı.

Müsabakaların finalinde erkeklerde Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi'ni 2-1 yenen Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi; kadınlarda ise Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 2-1 mağlup eden Çarşamba Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi oldu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakalara katılan tüm kadın sporcuların günleri kutladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Bafra Kaymakam Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenocak tarafından sporculara kupa ve madalyaları verildi.





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