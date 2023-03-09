Yazar Merve Gülcemal, Terme'de Dünya Kadınlar Günü programına katıldı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda yazar Merve Gülcemal, Termelilerle buluştu.

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünce Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Gülcemal, "Zorluklarla mücadelede dünyayı değiştiren kadınlar" konulu söyleşide konuştu.



Belediye Başkanı Ali Kılıç, program öncesinde yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu tarz etkinliklere önem veriyoruz. Yeni programlarla hemşehrilerimizi buluşturacağız." dedi.

Gülcemal, Termelilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.





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