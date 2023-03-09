Samsun'da kalp krizi sonucu vefat eden okul müdürünün cenazesi defnedildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki okul müdürü Eyüp Kumaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde görev yaptığı Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu'nda rahatsızlanması üzerine Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne giden Kumaş'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.



Doktorların yaklaşık 2 saat müdahale ettiği Kumaş, kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Kumaş'ın cenazesi, öğle vakti Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenazeye Kumaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.





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