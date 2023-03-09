Bafra'dan 22 öğrenci Avrupa'da "hibrit araçlar ve akıllı evler" alanında staj görüyor

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SAMSUN (AA) - Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi'nden 22 öğrenci Erasmus projesi kapsamında Almanya ve Portekiz'de "hibrit araçlar ve akıllı evler" alanında staj görüyor.

Almanya'nın Berlin ve Portekiz'in Braga kentinde işletmelerde staj yapan öğrenciler 19 Mart'ta Türkiye'ye dönecek.

Bafra İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kandaz, "Erasmus projesi kapsamında Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Elektrik Elektronik Teknolojisi öğrencileri staj yapmaktadırlar. Bu yıl Şubat’ın 15’inde giden öğrencilerimiz Mart’ın 19'unda geri dönecekler. Staj yapmak üzere Almanya'da 11 öğrencimiz, 2 öğretmenimiz, Portekiz'de ise 11 Öğrencimiz 2 öğretmenimiz bulunmaktadır." dedi.

Kandaz, öğrencilerin staj yaptıkları ülkedeki teknoloji ve iş yaşamlarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.

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