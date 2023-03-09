Havza'da jandarmadan Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

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SAMSUN (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Trafik ekipleri tarafından etkinlikler düzenledi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından Havza-Vezirköprü kara yolu İmircik Kavşağı'nda yapılan trafik kontrolü sırasında durdurulan kadın sürücü ve yolcuların Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, çiçek verildi.

Jandarma ekipleri, daha sonra 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Deniz Astsubay Çavuş Yasin Güvenç'in ailesini ziyaret etti.

Trafik ekipleri, Çayırözü İlkokulu'ndaki kadın öğretmenler ve çalışanları da ziyaret ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek verdi.

Deprem bölgesinden gelerek okulda eğitime devam eden depremzede öğrenci ve diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi ve çikolata ikramında bulunuldu.





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