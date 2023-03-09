Bafra'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hasan Ormancı yönetimindeki 55 JH 504 plakalı motosiklet, Altınyaprak Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı’nda, Eyüp Ceylan'ın kullandığı 55 EC 188 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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