Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Salıpazarı'nda uyuşturucu sattığı veya kullandığı değerlendirilen 5 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslerde yapılan aramada 4 sentetik ecza hapı, 2 gram kenevir tohumu, 3 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.





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