Samsun'da ziraat odalarının başkanları Alaçam'da toplandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'daki ziraat odalarının başkanları, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir'in ev sahipliğinde bir araya geldi.



Alaçam Ziraat Odası Başkanlığında düzenlenen toplantı öncesi Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın gönderdiği mesaj okundu.



Bayraktar, mesajında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin 11 ili etkilediğini hatırlattı.



Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Bayraktar, depremden etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra yapılan toplantıya İlkadım Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Kavak Zİraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Yakakent Ziraat Odası Başkanı Şenol Acar ve ev sahibi Alaçam Ziraat Odası Bedir katıldı.



Toplantıda, her ay bir ilçede toplanarak sorunları gerekli yerlere ilettikleri, çözüm odaklı çalışacakları kaydedildi.





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