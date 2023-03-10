Bafra huzurevi sakinleri genç sporcularla dostluk maçı yaptı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan huzurevinin sakinleri ile genç sporcular, bocce maçında karşılaştı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü milli takım antrenörleri ve sporcuları, 75. Yıl Huzurevi sakinleri ile dostluk maçı yaptı.

Bafra Spor Salonu'nda yapılan etkinlik sonrasında 2017'de Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Yetişkin Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası'nda birinci olan huzurevi sakinleri, deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak, genç antrenörler ve sporcularıyla değerlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Genç sporcularımız ve 75. Yıl Huzurevi sakinleriyle badminton milli takımımız, dostluk kardeşlik maçı düzenledik. Sporcularımız, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını aldı." dedi.









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