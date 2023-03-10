Bafra'da elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde tekstil firmasında çalışan bir kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'ndeki bir tekstil firmasında çalışan Berkan E.S. (21), elektrik kablolarına dokunması sonucu akıma kapıldı.

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının müdahale ettiği E.S, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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