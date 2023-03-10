Salıpazarı Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeye bağlı Biçme Mahallesi'nde yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, havaların ısınmasıyla çalışmalarına hız verdi.



Akgül, AA muhabirine, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verildiklerini, her türlü çalışmanın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü söyledi.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçenin birçok noktasında çalışmalarının devam ettiğini anlatan Akgül, "Son günlerde havaların da iyi gitmesini fırsat bilerek yol bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verdik." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.