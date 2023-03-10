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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde "Ailede Yardımlaşma ve Dayanışma Ruhunun Yeşermesinde Kadının Rolü" konferansı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rıdvan Çelikel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşmacı tarihçi yazar Mustafa Turan katıldı.



Kadının evinin güneşi, bereketin simgesi olduğunu belirten Turan, "Aile yuvasının temeli kadın, çatısı erkektir. Temelle çatı sağlam olursa o yuva yıkılmaz. Erkek vücut, kadın vücutta dolaşan kandır. Kur'an ahlakında kadın ile erkek arasında fark yoktur." dedi.

Konferansa Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Öksüz, İlçe Müftüsü Yakup Belen, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile vatandaşlar katıldı.





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