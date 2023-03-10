Kavak'ta kan bağışı kampanyasında 46 ünite bağış alındı

SAMSUN (AA) - Kavak'ta, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ekip başkanı Dr. Muammer Zıvalıoğlu, Soğuksu Mahallesi Öner Caddesi'nde konuşlandırılan kan toplama aracına bağışta bulunmak üzere 55 kişinin müracaat ettiğini söyledi.

Kampanyada durumu uygun olan 46 kişiden bağış aldıklarını aktaran Zıvalıoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan vatandaşlarımızın kan ihtiyacı karşılandığı için stoklarımızda azalma oldu. Bu stoklarımızı tamamlamak için kampanyalar başlattık. Vatandaşlarımızdan yoğun katılım oluyor. Şunu unutmayalım ki bir ünite kan dahi çok önemli. Bir ünite kan, 3 can demek." dedi.

Zıvalıoğlu, kan vermek isteyenlerin istedikleri zaman Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay kan bağışı otobüsüne giderek kan verebileceğini kaydetti.





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