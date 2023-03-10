Sportif yetenek taramasında başarılı olan öğrencilere spor seti verildi

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı'nda başarılı olan 30 öğrenciye spor seti hediye edildi.

Havza Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle 2017-2018 dönemindeki taramalar sonucu belirli branşlara yönlendirilen ve aktif olarak spor yapan 30 kişiye, içinde çeşitli spor malzemeleri bulunan çanta verildi.

Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerde sportif yetenek testlerinin devam ettiğini anlatarak, "Proje ile çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürü yerleştirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit edip yetenekli olanları üst düzey sporcu olarak yetiştirmek hedefleniyor. Aktif olarak spor devam eden kardeşlerimizin başarılarını diliyorum." dedi.





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