Çarşamba'da baca yangını hasara yol açtı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, çatıda hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahallesi Hüsnübey Caddesi'nde Ali Erhan T'ye ait iki katlı binanın çatısından duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen baca yangını kısa sürede söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.





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