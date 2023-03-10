Samsun'da hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki karı koca yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki 06 ZFL 55 plakalı hafif ticari araç, Damlataş Mahallesi'nde karşı yönden gelen Metin Y'nin kullandığı 55 ACG 975 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Metin Y. ile yanında bulunan eşi Ebru Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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