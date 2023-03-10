Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki 55 GT 936 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde C.Y'nin (63) kullandığı 52 DS 972 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 52 DS 972 plakalı araç sürücüsü ile yanında bulunan P.Y. (63) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



C.Y, burada yapılan müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.