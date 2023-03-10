Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den MHP İlçe Başkanı Bircan'a ziyaret

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, MHP Salıpazarı İlçe Başkanlığı görevine atanan İsa Bircan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman'ın da yer aldığı ziyarette Akgül, Bircan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

Akgül, "Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğumuz Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir. Bu ittifak, bir gönül birliğidir, kader birliğidir. Cumhur İttifakı olarak etle tırnak gibiyiz. Omuz omuza Türkiye Yüzyılı'nda geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz." dedi.

Bircan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. İttifak içinde önümüzdeki seçimlerde ve sonrasında ülkemiz için bir ve diri olmaya mecburuz." diye konuştu.





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