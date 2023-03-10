Çarşamba Muhtarlar Derneğinden YEDAŞ'a tepki

SAMSUN (AA) - Çarşamba Muhtarlar Derneği, YEDAŞ tarafından üreticilere kaçak elektik kullanımı nedeniyle para cezası verilmesine tepki gösterdi.



Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, YEPAŞ Çarşamba Şubesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Çarşamba Ovası'nda çiftçilerin tarımı daha iyi gerçekleştirebilmek için sulama yaptıklarını söyledi.



Daha önce bir abonelikle iki üç farklı yerde elektrik kullanabildiklerini belirten Özkan, "YEDAŞ, aldığı kararla sabit abone sistemine geçti. 4-5 ay önce ilgili kuruma fotoğraflandırmamızı ve diğer istenilenleri yaparak bildirdik. Bize bu işlemleri yerine getiren üreticilere işlem yapılmayacağı söylenmesine rağmen, hiçbir ayrım yapılmadan cumartesi günü ilgili şirketin avukatlığını yapan özel bir hukuk bürosu tarafından çiftçilerimiz ve muhtarlarımız aranarak acil şekilde para yatırmamız istendi." dedi.



Çiftçilere kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle yazılan 6 bin liranın avukatlık ücretleriyle 12-13 bin lirayı bulduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:



"Pazartesi günü kurum dilekçe almadı ancak baskılarımız neticesinde almaya başladı. Bu sefer dilekçelerle ilgili bir işlem olmayacağını söylediler. Biz, 'Acaba ilgili kurum bize ne zaman icra gönderecek?' diye mi yaşayacağız. Biz yanlış bir şey yapmadık, prosedürleri yerine getirdik. Bu cezaları kabul etmiyoruz. İcra işlemlerini durdurduklarını dile getiriyorlar ancak biz icra işlemlerinin durdurulmasını değil, iptal edilmesini istiyoruz."

Açıklamaya mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.



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