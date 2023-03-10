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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba'da "Korkma" tiyatro oyunu sahnelenecek

AA

Çarşamba'da "Korkma" tiyatro oyunu sahnelenecek

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Korkma" tiyatro oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma"nın Çarşambalılarla buluşturacağı belirtildi.

Oyunun 12 Mart Pazar günü saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahneleneceği aktarılan açıklamada, tiyatro oyununda 12 yaş sınırı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde milli şair Ersoy'u anacaklarını belirterek, "Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin direncini, korkusuzluğunu, cesaretini yıllar önce dizelere dökmüştü. Biz istiklal şairimiz Ersoy'u saygı, sevgi ve hürmetle yad edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz." ifadesini kullandı.


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