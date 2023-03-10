Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.P. (39) idaresindeki 55 DP 779 plakalı kamyonet, Samsun-Salıpazarı kara yolu Demiraslan mevkisinde A.Ş'nin (51) kullandığı 55 LN 272 plakalı otomobille çarpıştı.

Araç sürücüleri ile otomobilde bulunan S.Ş. (38) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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