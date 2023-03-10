19 Mayıs'ta tıbbi ve aromatik bitkiler ile meyveler için kurutma tesisi kuruldu

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkiler ve meyveler için kurutma tesisi oluşturuldu.

Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan tesiste ilçede son yıllarda üretimi artan tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulmasıyla ilgili eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.



Tesisin günde 2,5 ton ürün kurutma kapasitesi bulunuyor.



Derneğin Başkanı Hakkı Karaman, yaptığı açıklamada, 30 yıldır tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.



İşe örnek deneme bahçeleri kurarak başladıklarını, verim aldıkça üretim alanlarını büyüttüklerini belirten Karaman, "Bugün 20'den fazla tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin kurutulması için büyük şehirlerdeki tesisleri kullanmak zorunda kalıyorduk. Bu da ürünler taşınırken zaiyat oluşmasına sebep oluyordu. Bitki ve meyveleri kurutulup ekonomik kazanç sağlamayı ve ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.





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