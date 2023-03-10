Kavak'ta deprem bölgesinden gelen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği, Halk Eğitimi Merkezi ve Gençlik Merkezi iş birliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinden gelen 30 çocuğa yönelik Yaşar Doğu İlkokulu çalışma atölyesinde etkinlik düzenlendi.

Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Ebru Akman, gönüllü öğretmenlerin katılımıyla deprem bölgesinden gelen çocuklarla mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Depremzede çocuklarla zaman zaman buluşma programları hazırlayacaklerinı belirten Akman, "Çocukları normal yaşama döndürmek, yaşadıkları travmayı ve sonrasında oluşabilecek psikolojik sorunları en aza indirebilmek için hayata geçirdiğimiz proje kapsamında çocuklarımızla bir araya geldik. Akrilik tuval boyama, drama terapist öncülüğünde okul öncesi etkinlik ve ritim atölyesi yaptık. Çocuklarımıza özel hazırlanan hediyeleri verdik." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.





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