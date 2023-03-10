Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Doğuş Can Bayıldım idaresindeki 57 AK 155 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolunda Volkan Çakır'ın kullandığı 16 DR 907 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan Bayıldım idaresindeki otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptı.



Kazada sürücülerden Bayıldım ile aynı araçtaki 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.