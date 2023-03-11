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41 yıllık okçuluk antrenörü kızlarından sonra torununun başarısı için çaba harcıyor

AA

41 yıllık okçuluk antrenörü kızlarından sonra torununun başarısı için çaba harcıyor

SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'da uzun yıllardır okçulukta antrenör olarak başarılı sporcular yetiştiren 73 yaşındaki Kadir Günay, kızlarının ardından şimdi de torununun başarısı için mücadele ediyor.

Okçuluk sporuna 41 yıl önce antrenör olarak hizmet etmeye başlayan Günay, bugüne kadar aralarında eski milli sporcu olan iki kızının da bulunduğu pek çok sporcu yetiştirdi. Eşi de eski okçuluk hakemi olan Günay, şimdi de torununun başarısı için mücadele ediyor.

Genç Milli Takım sporcusu 17 yaşındaki Defne Derebaşı'nın hem dedesi hem de antrenörü olan Günay, AA muhabirine, yıllardır hizmet ettiği okçulukta hem ailesinden hem şehirden birçok başarılı sporcu yetiştirdiğini söyledi.

Şimdi de torununun antrenörlüğünü yaptığını belirten Günay, "Yüzlerce başarılı okçu yetiştirdim. Ondan sonra çocuklarımızı yetiştirdik. Torunum Defne ile yaklaşık 4 yıldır çalışıyoruz." dedi.

Aralarındaki dede-torun ilişkisi bulunduğunu ama antrenmanların disiplin içinde yapıldığını dile getiren Günay, "Torunumun annesi de başarılı bir sporcuydu. Rekorlar ve başarılarla Türk okçuluğuna hizmet verdik. Torunum Defne'nin Avrupa ikinciliği ve dünya beşinciliği var. İnşallah bundan sonra da güzel başarılar kazanır." diye konuştu.


- Defne: "Doğduğumdan beri bu camianın içindeyim"

Defne Derebaşı da ailesinde herkesin okçuluk sporuyla ilgilendiğini, dedesi ve annesinin yanı sıra teyzesi, anneannesi, kardeşinin de okçuluk camiası içinde olduğunu anlattı.

Annesi Deniz Günay Derebaşı ile teyzesinin uzun yıllar milli takımda Türkiye'yi temsil ettiğine dikkati çeken Defne, "Anneannem uzun yıllar hakemlik yaptı. Ben de doğduğumdan beri bu camianın içindeyim. 10 yıldır okçuluk yapıyorum. En büyük hedefim olimpiyatlara gidip madalya almak" diye konuştu.

Deniz Günay Derebaşı da Avrupa ile dünya üniversiteler şampiyonluğunun yanı sıra dünya üçüncülüğü bulunduğunu anlatarak, "2002'de aktif sporculuğu bıraktım. İki kızım da okçulukla ilgileniyor. Büyük kızım Defne genç milli takımda şu an. Okçulukta bayrağı kızıma devrettim. Defne ile ilerliyoruz bu yolda. Küçük kızım da 12 yaşında, o da okçuluk yapıyor. İnşallah başarılarının devamını göreceğiz." diye konuştu.


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