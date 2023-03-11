Samsunlu kadınlar konteyner bağışında bulunabilmek için kermes düzenledi

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgeye yardımda bulunmak isteyen Samsunlu kadınlar, düzenledikleri kermesten elde edecekleri gelirle konteyner bağışında bulunacak.

Depremzedelere yardım etmek isteyen "Termeli Kadınlar El Ele Platformu" üyelerince Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelir, deprem bölgesi için konteyner alımında kullanılacak.

Platform üyesi Fatma Kılıç, Terme'deki kermese verilen destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Deprem bölgesinde yaşanan acıyı paylaştıklarını belirten Kılıç, "Oradaki barınma ihtiyacı için çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle kadınlar olarak birlik olduk. Onlar gibi yüreğimiz yandı. Onlara destek olabilmek, yaralarına merhem olabilmek için bir şeyler yapalım, kadının gücünü gösterelim, onlara sıcak bir yuva olalım, bir çatı oluşturalım gayretiyle kermes düzenlemek fikri geldi aklımıza." dedi.

Deprem bölgesi için bundan sonra da yardım çalışması yapacaklarını dile getiren Kılıç, "Bize katkıda bulunan, yüreklendiren, buraya gelen, yardım getiren ve emeği geçen bütün Termeli kadınlarımız ile hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



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