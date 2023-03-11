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Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, Süper Lig yolunda kalan maçları değerlendirdi:

AA

Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, Süper Lig yolunda kalan maçları değerlendirdi:

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan 10 maçlarından 6'sını sahalarında oynayacaklarını, bunları kazanmaları halinde büyük avantaj yakalayacaklarını söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sakaryaspor maçında çok değerli 3 puan kazandıklarını, bu puanların kendilerine önemli avantaj sağladığını vurguladı.

Bu avantajı iyi kullanmaları gerektiğine işaret eden Eroğlu, "Güçlü bir atmosferde, güçlü bir takıma karşı şampiyonluk karakteri olan takımlar kazanarak dönebilir. Bunu da biz başardık, oyuncularımızla gurur duyuyorum." dedi.

Bu başarıyı kalan 10 maça yaymaları gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Beyçimento Bandırmaspor maçına da Sakaryaspor maçında olduğumuz gibi konsantre hazırlanmamız gerekiyor. Geldikten sonra Bandırmaspor maçıyla başlamıştık. 18 maç, her rakiple oynadık bu süreçte. Çok önemli mesafe kat ettik. 18 maçlık süreçte en çok kazanan, en az kaybeden, en çok gol atan ve en çok puan toplayan takımlardan biriyiz. Kalan 10 maçımızın 6'sı içeride, 4 deplasmanımız var. İç saha maçlarımızı kazandığımız takdirde çok iyi avantaja dönüşecek. Her oyuncumuzu verimli kullanmak, sakatlıktan korumak için kadro planlamasını yapmak zorundayız ki verimimiz, gücümüz artsın."

Samsunspor taraftarına seslenen Eroğlu, "Taraftarın stadı doldurmaları ve verecekleri destek çok değerli. Bandırmaspor bu ligin önemli takımlarından biri. Burada taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Belki maçın belirli anlarında oyuncularımıza verecekleri moral, bizi çok güçlü kılacak. Birlikte başararak hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.


- Zeki Yavru'dan Sakaryaspor maçındaki olaylarla ilgili açıklama

Samsunsporlu futbolcu Zeki Yavru da Sakaryaspor ile oynanan maçta yaşanan olaylardan rakip takım oyuncusu Burak Süleyman'ın, kendisini sorumlu tutmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medya mecralarında hiçbir hesabı bulunmadığını, bundan dolayı Burak Süleyman'a cevap vermediğini aktaran Zeki, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor camiasıyla alakalı hiçbir şekilde galeyana getirişimiz olmadı maç içinde. Zaten kırmızı kart yemem büyük şaşkınlık benim adıma. Maç boyunca rakip taraftarı tahrik etmedik. Oyundan çıkarken gayet doğal şekilde, bizim için bin kilometre yol gelen taraftarımızı alkışladım. Hiçbir şey yapmadığım halde kırmızı kart yedim ki kafam açıldı, ona rağmen sahada kalmayı tercih ettik. Çıkan tatsız olaylardan dolayı üzgünüm. Olayı benim adıma yıkmaları talihsizlik. Görüntülerde her şey sabit. Tabii ki ben bunu Sakaryaspor camiasına mal etmiyorum. Çok sevdiğim Sakaryalı hocalarım, arkadaşlarım var. Sadece kendi adıma hiçbir şey yapmadığım halde bu olaylara karıştığım için ülkemizin bu zor günlerinde, birlikte olduğumuz bu dönemlerde böyle bir olayın içinde bulunduğum için ülkemizden kendi adıma özür diliyorum. En büyük üzüntüm, takımımı eksik bırakmış olmak. Ne ceza vereceklerini bilmiyorum. Bir ivme yakaladık, güzel bir gidişatımız var ama ben olsam da olmasam da zaten takımımız en iyi şekilde işi götürecektir."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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