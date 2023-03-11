Çarşamba'da seyir halindeyken yangın çıkan araç kullanılamaz hale geldi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan araçta büyük hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Alihan A. idaresindeki 55 AFC 112 plakalı otomobilin motor bölümünden, Ayvacık-Çarşamba kara yolunda bulunan muayene istasyonuna gittiği sırada dumanlar yükselmeye başladı.



Sürücüsü, yol kenarına çekip araçtan indikten sonra durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.



Alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.





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