Samsun Süper Amatör Lig'de 1930 Bafraspor, Termespor'u 3-1 yendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu'nda, B Grubu play-off maçının ilk karşılaşmasında 1930 Bafraspor, Termespor’u 3-1 mağlup etti.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Berkay Yavuz, Öğün Keleş ve Musa Çetindemir hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Termespor adına Celal Doğan, 1930 Bafraspor adına ise Furkan Sefa Bulanık, Özcan Alkan ve Emre İleli gol attı.



Maç, 1930 Bafraspor'ın 3-1 galibiyetiyle sona erdi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.