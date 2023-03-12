Samsunspor yarın Beyçimento Bandırmaspor'u konuk edecek

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Beyçimento Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Ligde 15 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 35 puan topladı. Samsunspor, 50 puanlı lider Eyüpspor'un 2 puan gerisinde 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Samsunspor'da Muhammet Ali Özbaskıcı sakatlığı, Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu ise kırmızı kart cezası nedeniyle Beyçimento Bandırmaspor maçı kadrosunda yer almıyor.

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