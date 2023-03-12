Samsun'un Bafra ilçesinde Bengü Mahallesi'nin yol sorunu çözüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışma ile Bafra ilçesinin en uzak mahallesinin yol sorunu giderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bengü Mahallesi'nin 7,5 kilometrelik yolunda A tipi sathi kaplama çalışması yapıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri bir yandan yeni yollar açarken bir taraftan da mevcut yol ağını yeniliyor. Bafra ilçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Bengü Mahallesi'nin 40 yıllık yol sorunu da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla sona erdi.



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2024 yılına kadar yol sorunu olan mahalle kalmayacağı hedeflerinin olduğunu belirterek, "946'sı kırsal olmak üzere 17 ilçemizdeki 1251 mahallemizde yol sorunu kalmayacağının sözünü vermiştik. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizin yol sorununu tek tek çözüyoruz. Tüm bu çalışmaları kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ile yapıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerimizdeki mahallelerde yol çilesi çeken vatandaşlarımızın sorunlarını hızla çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bengü Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya ise yolun yapılmasıyla birlikte çok büyük bir sorunun da ortadan kalkmış olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Önceden çok büyük sıkıntılarımız vardı. Çamurdan hiçbir yere adım atamıyorduk. Arabalarımız çıkmıyordu. Köyümüzü çamurdan kurtardık. Şimdi çamur olmadan, arabalarımız zorlanmadan, dışarıdan gelen gurbetçi arkadaşlar güvenerek, sevinerek geliyor."

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