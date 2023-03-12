Samsun Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde 454 enkazı kaldırdı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde 454 bina enkazını kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına belediye ekipleri destek veriyor.

İnsani yardım malzemesi dağıtımından alt ve üstyapı çalışmaları ile sıcak yemek ikramına kadar bölgedeki her türlü talebe cevap veren ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarını büyük oranda gerçekleştirdi. Ekiplerin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, Adıyaman ve Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanırken Kahramanmaraş kent merkezinde ise enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesindeki çalışmaları Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız ve Metin Köksal koordinesinde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, depremden sonra bölgede çalışmalara katıldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Araçlarımızla, personelimizle arama kurtarma ve diğer çalışmalarda yer aldık. Bölgede alanında uzman mesai arkadaşlarımız var. Büyük bir gayret ve özveri ile depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Özellikle yıkılan binaların enkazının kaldırılması noktasında hızlı ve etkili bir çalışma yapıldı. İş makinelerimiz, kamyonlarımızla ekiplerimiz süratle enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştirdi."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız da ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Enkaz kaldırma çalışmalarını ara vermeden sürdürüyoruz. Bu zamana kadar Elbistan ilçesinde 397, Kahramanmaraş kent merkezinde 35, Adıyaman'da 18, Hatay'da 4 olmak üzere ekiplerimiz tarafından toplam 454 bina enkazı kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak enkaz kaldırma çalışmalarına bundan sonraki süreçte Kahramanmaraş kent merkezinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









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