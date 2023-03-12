Samsun'da Osmanlı Kitap Kafe Projesi'nin yüzde 95'i tamamlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Rasathane Cami yanında yapılan Osmanlı Kitap Kafe Projesi'nde sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzde 95'i tamamlanan proje yakında hizmete girecek.

İlkadım ilçesi 100'ncü Yıl Bulvarı Rasathane Cami yanındaki 416 metrekarelik parseli sosyal donatı alanı olarak projelendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve cami cemaatinin yaşamına dokunarak kaynaşmalarını sağlamak amacıyla alanda 3,5 milyon liraya Osmanlı Kitap Kafe Projesi'ni hayata geçirdi. Mekanik tesisat ile ahşap korkuluk imalatları devam eden projenin yüzde 95'i tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tesisin bölgeye değer katacağını Samsun'un, tarihi, turistik ve kültürel özellikleriyle artık kabuğuna sığmadığını ifade etti.

Demir, şunları kaydetti:



"Yatırım projelerimizle Karadeniz'in merkezi ve en büyük metropolü olan şehrimizin dört bir yanını bu tür projelerle donatıyoruz. Sağlam, dayanıklı ve estetik yapılarla kentimiz için yeni tesisleri inşa ediyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projeleriyle her yaş grubundaki vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu yaşam sürmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Rasathane Osmanlı Kitap Kafe Projesi de bu amaçlar doğrultusunda hayata geçirilen bir projedir."

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