Tarlasında ilaçlama yaptıktan sonra fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, tarlasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çalköy Mahallesi'nde Halil Şenel (72), kendisine ait tarlasında daha önce ektiği buğdaya gübre atmak istedi. Şenel, ilaçlama yaptıktan sonra fenalaşınca yanında bulunan yakınları tarafından özel araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 4 çocuk babası Şenel, hayatını kaybetti.



Ölümü şüpheli bulunan Şenel'in cesedi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.