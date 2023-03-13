Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Avrupa İnme Organizasyonundan sertifika

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2007 yılında kurulan İnme Merkezi, Avrupa İnme Organizasyonu (European Stroke Organization-ESO) tarafından sertifikalandırıldı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, AA muhabirine, 2007'de kurulan inme merkezinde bugüne kadar 1000'in üstünde büyük damar tıkanması olan hastaya müdahale ettiklerini söyledi.

Avrupa İnme Organizasyonu tarafından istenilen kriterleri merkezi kurduktan sonra yerine getirmeye başladıklarını belirten Akpınar, şöyle devam etti:

"ESO'nun önermiş olduğu yaklaşık 50 kriter var. Bu kriterler arasında, nöroloji yoğun bakımından ayrı olarak inme merkezinin ayrı bir alanda kurulmuş olması gerekiyor çünkü hastanın acile geldikten sonra hızlı bir şekilde gerekli basamakları geçip inme merkezine ulaşması lazım. Ne kadar bu süreçte hızlı olursak ve hastaya erken müdahale edersek o kadar hastanın fayda görme olasılığı artıyor. Kriterlere ek olarak hem nöroloji bölümü içinde hem de acil, kardiyoloji, beyin cerrahi, kalp damar cerrahisindeki hemşire ve doktorlarla düzenli aralıklarla eğitimler yapmak gerekiyor ve bunları belgelemek gerekiyor. Hasta acile geldikten sonra ne zaman hangi tedaviler yapılıyor veya hangi hastalar inme merkezine yatırılıyor bunların algoritmasının çıkartılması gerekiyor."

- "Bu, Türkiye'deki ilk sertifikalandırılan merkez ve bu çok gururu verici"

Hastanede istenilen koşulları sağladıklarına işaret eden Akpınar, "Bizim amacımız hastaya hızlı bir şekilde müdahale etmek, biliyoruz ki ilk altı, sekiz saat çok önemli. Yeterli ekipmanın olması lazım, MR, tomografi gibi birimlere çok yakın olması gerekiyor. Her yıl düzenli bir şekilde geliştirdik. Bu standardı sağlayıp, gerekli kriterleri sağladıktan sonra başvuruda bulunduk. Samsun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi, Avrupa İnme Organizasyonu tarafından sertifikalandırılmış oldu. Bu, Türkiye'deki ilk sertifikalandırılan merkez ve bu çok gururu verici." diye konuştu.

Bu sayının Türkiye genelinde artacağını ve farklı hastanelerin de kriterleri sağlayıp ESO tarafından sertifikalandırılması gerektiğini ifade eden Akpınar, şunları söyledi:

"Bu kriterleri sağlayabilecek birçok inme merkezimiz var. Biz de buna öncülük etmiş olduk. Avrupa'da yaklaşık 90 merkez inme merkezi olarak sertifikalandırıldı. Almanya ve İspanya bunun çoğunluğunu oluşturmakta. Almanya ve İspanya'daki merkezler yetmişe yakın. Biz de ülkemizde ilk defa bu sertifikayı alan merkez olduk. İnme merkezi uluslararası hizmet veren bir yer halindeydi, bu sertifikayla bunu perçinlemiş olduk. Bunda çok kişinin emeği var. Sertifikanın alınmasında Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü ve Başhekimliğe gerekli altyapının sağlanmasında destek oldukları için çok teşekkür ediyorum."

Alınan sertifika ile yurt dışından anjiografi eğitimi almak isteyenlerin Türkiye'yi daha fazla tercih edeceğini ve araştırma yapıldığında bu sertifikanın Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'ni ön plana çıkaracağını belirten Akpınar, merkezi özellikle yurt dışından hastaların tercih etme olasılığının yükseleceğini dile getirdi.

- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi dünyaya akredite oldu

Samsun Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın Büyükkarabacak, alınan sertifika ile dünyaya akredite olduklarını vurguladı.

Bu belgenin sağlık sistemine de katkı sağlayacağını söyleyen Büyükkarabacak, şunları kaydetti:

"İlklerin şehri Samsun sloganıyla her işimizi başlattığımız gibi burada ilk belgeyi aldık. Hastanemiz aynı zamanda Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Dolayısıyla burada Samsun Üniversitesinin 40 öğrencisi staj yapacak. Şu an 6 nöroloji asistanımız var. Bu asistanlarımızı uzman yaptığımızda, 'inmede nasıl davranılması lazım, zarar azaltmayla ilgili olarak hastamıza maksimum ne yapabiliriz'i öğrenerek mezun olacaklar. Bu belge ve birim, hastamız için anlık hizmet verse de sağlık sistemine uzun soluklu bir kültür oluşmasına katkı sağlayacak. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu merkezin ülkemize de yön verme anlamında katkı sağlayacağını düşünüyorum." ​​​​​​​



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