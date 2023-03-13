Alaçam'da "Sokaklar Bizim Basketbol Projesi" devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca, sporu yaymak gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Sokaklar Bizim Basketbol Projesi" Alaçam'da devam ediyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, AA muhabirine, basketbol özelinde toplumun tüm kesimlerine sporu sevdirmek istediklerini söyledi.

Spor Uzmanı Ayşe Şeyhoğlu kontrolünde yürütülen proje kapsamında gençlere spor yapma imkanı sunduklarını ifade eden Karaaslan, "Bu kapsamda tanıtım ve teşvik faaliyetleri yürütüyoruz. Düzenlediğimiz sokak basketbolu maçlarıyla daha çok gencin bu sporla tanışmasını hedefliyoruz." dedi.

Daha önce turnuva atmosferi yaşamamış gençlere turnuva tecrübesi yaşatmak istediklerini dile getiren Karaaslan, sporun ahlaki ve kültürel birleştirici gücü vasıtasıyla ilçelerinde yaşayan gençlerin sosyalleşmelerini amaçladıklarını belirtti.

Karaaslan, ilçedeki tüm gençleri spor faaliyetlerine teşvik etmek istediklerini belirtti.





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