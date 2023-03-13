Samsun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza, Terme, Salıpazarı ve Alaçam ilçelerinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde, Havza Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından şiir okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Erhan tarafından ödül verildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, sivil toplum örgütlerinin temsilciler, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Terme

Terme Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir’in yanı sıra çeşitli kurum kuruluş müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ahmet Sezgin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Protokol üyeleri programı hazırlayan öğrencileri tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.

- Salıpazarı

Hasan Çelebi Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Yasemin Gök’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin hazırlandığı "Mehmet Akif Ersoy’u anma" adlı oratoryo seslendirildi.

Okullar arası düzenlenen İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüller verildi.

Programa, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Alaçam

Alaçam Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Şehit Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından program yapıldı. Sunuculuğunu Nilay Ovalı'nın yaptığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma konulu kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, siyasi parti temsilcileri kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.









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