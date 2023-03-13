Samsun'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Kavak Müftülüğünce "Hafızlığın Faydaları" konulu konferans düzenlendi.

Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Tarihçi Yazar Mustafa Turan katıldı.

Turan, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesinin insan hafızasını güçlendirdiğini ifade ederek, "Hafızlığa çalışmak, sayısız maddi ve manevi faydalarının yanında özellikle zihinde dikkat ve algı yeteneğini güçlendirir. Öğrenme ve ezber yönünden zihnin odaklanma süresini uzatır." dedi.

Konferans sonunda hafız adayı kursiyerlere başarı dileyen Turan, hafızlıktan sonra tekrar yapmanın önemine işaret etti.

Konferansa Kavak Müftüsü Yakup Belen, kurs eğitmenleri ile kursiyerler katıldı.

Kavak Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda toplamda 55 kursiyerin bulunduğu öğrenildi.

- Havza'da mesleki eğitimin yaygınlaşması için çalışmalara devam ediliyor

Havza Organze Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu ara elman ve gençlere meslek eğitim ile buluşturmak için başlatılan mesleki eğitim çalışmaları kapsamında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar ile Havza Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özgüngör Havza OSB'de üretime geçen ve endüstriyel fırın imalatı yapan fabrikayı ziyarete ederek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde mesleki eğitimin önemi ayrı bir noktada. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için sanayimizin güçlü olması, bunun için de yetişmiş kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Havza Belediyesi olarak bu bilinç içinde öncelikle Havza OSB'mizin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak ve işsiz gençlerimizi meslek sahibi yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar da hem sanayicilerin ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak hem de iş arayan vasıfsız işçilerin meslek edinmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda Havza OSB'miz de yapılan mesleki eğitim merkezimiz önemli bir görev görecek. Burada sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu ara elamanların yetişmesi ve vasıfsız işsiz kardeşlerimizin meslek sahibi olmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Ziyarette, Trend Makine Sahibi Fatih Akdil de sanayilerde yetişmiş ara elman ihtiyacına dikkat çekti.













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