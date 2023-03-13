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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'a nisan ayında 675 bin adet farklı türde çiçek dikilecek

AA

Samsun'a nisan ayında 675 bin adet farklı türde çiçek dikilecek

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında nisan ayında kentin farklı noktalarına 675 bin adet farklı türde çiçek dikecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'da mevcut yeşil alanların korunup daha yeşil bir dokuya kavuşması için Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ağaçlandırma alanları, ana arterler ile parklar ve bahçelerde düzenli olarak sulama, çim biçme, yabancı ot temizliği, gübreleme, ilaçlama, çapalama ve budama faaliyeti yapıyor.

Ekipler tarafından son bir yılda 10 bin 20 adet ağacın budanması, 25 bin metrekare şekil budaması, 980 ağaca da form verilmesi çalışması gerçekleştirildi.

Nisan ayı itibariyle kente 675 bin adet farklı türde ve renkte çiçek dikerek Samsun'u çiçek bahçesine dönüştürecek olan Büyükşehir Belediyesi, zaman içerisinde kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikme çalışması yapıyor. Bu kapsamda ise bin 10 adet fidan dikilmesi planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeşil alanların korunması ve sayısının artırılması çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimizin çehresini değiştirirken, vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirden mutlu olabilmeleri adına her geçen gün artan hizmet ağımız ile örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Hedefimiz Samsun'a daha fazla yeşil alan kazandırmak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve çiçek gibi bir Samsun oluşturmak." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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