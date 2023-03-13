Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.K. ve Y.C. hakkında çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde durdurdu. Araçta ve zanlılar üzerinde yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 22,91 gram metamfetamin, 212 kapsül ecstasy hap, 1,33 gram esrar maddesi, 13 kapsül sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 14 adet tüfek kartuşu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 655 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.C. savcılıkça serbest bırakılırken S.K. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.





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