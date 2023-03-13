Samsun'da düzenlenen operasyonda elektrikli ısıtıcının içinde uyuşturucu bulundu

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SAMSUN (AA) - Güvenlik güçlerinin Samsun'da düzenlediği operasyonda elektrikli ısıtıcının içinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşılan Yakup. C'nin idaresindeki aracı kent girişinde durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, elektrikli ısıtıcı içinde 3 paket halinde toplam 97,53 gram metamfetamin, 2,55 gram eroin ve 1,33 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan Yakup C, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.





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