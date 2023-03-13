Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alexi A. idaresindeki yabancı plakalı plakalı minibüs, Dörtyol mevkinde kavşaktan dönmek isteyen Fatih C. idaresindeki 55 AJM 688 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada sürücüsü Fatih C. ve yanında bulunan Suat Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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