Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Dinçer Demir, Buğra Can Semercioğlu
Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Benasser, Yunus Emre Çift, Soner Aydoğdu (Dk. 76 Yunus Emre Gültekin) , Laura (Dk. 64 Fofona) Soner Gönül, Osman Çelik, Harris, Celil Yüksel (Dk. 64 Cihan Kahraman), Ahmet Sağat (Dk. Tangue)
Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Sergen Piçinciol, Koutroumpis, Okan Alkan, Oğuz Kağan Güçtekin, Emre Kaplan, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tetteh), Soukou, Terzic (Dk. 37 Alpay Koldaş) Levent Ayçiçek , Saponjic ( Dk. 86 Arda Şengül)
Goller: Ahmet Sağat (Dk. 32 penaltı), Yunus Emre Çift (Dk. 71), Fofana (Dk. 80, 90+1), Emre Demir (Dk. 86)
Sarı kartlar: Sergen Pirinçol, Oğuz Kağan Güçtekin, Saponjic (Beyçimento Bandırmaspor)
Kırmızı kartlar: Koutroumpis, Soukou (Beyçimento Bandırmaspor)
SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etti. Puanını 51'e çıkaran Samsunspor liderliğe yükseldi.