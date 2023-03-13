Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından

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SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Beyçimento Bandırmaspor'u 5-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, yağmurlu havaya rağmen maça gelen taraftara teşekkür etti.

Lider oldukları ancak önemli olanın sezon sonu şampiyon olmak olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bandırmaspor maçı bizim için finaldi. Maçın başından beri kontrol bizdeydi. Penaltı ve kırmızı karttan sonra oyunun kontrolü bize geçti. İkinci devre skoru lehimize arttırdık. Mart'ta 7 maçımız olacak diyorduk. 3'ünü kayıpsız geçtik. Uzun aradan sonra Fofana, Yusuf Emre, Soner Aydoğdu, Cihan gibi oyuncuları kulandık. Rotasyon yaptık. Alternatifli bir kadromuz var ve herkesten verim almak istiyoruz. Emre Demir'de bugün katkıda bulundu. Eşit maçlar sonunda lider olduk. Önemli olan sezon sonu şampiyon olmak. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacağız. Şu anda lider olduk ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Önemli bir istikrar yakaladık."





- Bandırmaspor cephesi

Beyçimento Bandırmaspor Teknik Sorumlu Ümit Şengül ise "Kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Bu da bizim için farkın açılmasına sebep oldu." dedi.

Maç öncesi önemli eksikliklerinin olduğunu belirten Şengül, şöyle devam etti:

"Değişik bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Zaten müsabakanın bir gün öncesi göreve geldik. Yediğimiz kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Oyun anlamında rakibe pozisyonlar vermeye başladık. Bu da bizim için farkın açılmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta zamanımız var. Depremzede takımlardan ötürü 2 haftayı boş geçeceğiz. Bu sürede daha iyi çalışıp neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Takımı tanıdıktan sonra iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Samsunspor'a da başarılar diliyorum."

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