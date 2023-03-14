Vezirköprü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Ayşe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Ufuk İlhan'ın yaptığı konuşmanın ardından anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı okundu, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi sunuldu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.





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