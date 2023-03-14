19 Mayıs'ta depremzedeler için sosyal market açıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal market oluşturuldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bazı depremzedeler, 19 Mayıs ilçesinde evlerde misafir ediliyor.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yaptığı açıklamada, depremin ardından ilçelerine yaklaşık 650 depremzedenin geldiğini söyledi.



Desteklerin devamlılığı ve erişimde kolaylık sağlanması için beledi düğün salonunda "Sosyal Market" oluşturduklarını belirten Topaloğlu, "Normal bir markette alışveriş yaparcasına sosyal markette istediğini alabilen depremzedeler, karşılaştıkları imkanların getirdiği memnuniyetle yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremzedelerin kendilerini evinde hissetmesi için her türlü imkanı sağlamak adına ilçemizde onlarca gönüllü seferber oldu. Sosyal marketten depremzedeler kıyafet, çocuk bezi, mama, hijyen ürünü ve gıda gibi malzemeleri ücretsiz temin edebiliyor." dedi.

İlçelerinden deprem bölgesi Elbistan'a yardım da gönderildiğine işaret eden Topaloğlu, şunları kaydetti:



"Depremin ilk gününde önce gönüllü arkadaşlarımızı bölgeye gönderdik, ardından ikinci gün sabah ilk yardım tırımızı Elbistan ilçesine ulaştırdık. Bu tırda bulunan malzemelerin tamamını gönüllü arkadaşlarımız, mahalle mahalle dağıttı. İlk günden itibaren gerek deprem bölgesinde gerekse ilçemizde ağırladığımız afetzede vatandaşlarımız için gece gündüz destek sağlayan tüm vatandaşlarımıza, gönüllülerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızın açıkladığı ve bölge için acil ihtiyaç listesinde bulunan kuru gıda kolisi, hijyen ve temizlik ürünleri, kadın, erkek ve çocuk iç çamaşırı, kıyafet, kahvaltılık, ayakkabı gibi sıfır tekstil ürünlerinin bulunduğu yardım kolilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz."







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